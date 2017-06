Ed Sheeran και James Corden κάνουν τον γύρο του Los Angeles κάνοντας Karaoke | Video

LIKE US ON FACEBOOK

O Ed Sheeran επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο του James Corden και έκαναν μαζί τον γύρο του Los Angeles, κάνοντας τι άλλο, τραγουδώντας!

Ένα απολαυστικό Carpool Karaoke, για το οποίο είχαμε πάρει μια γεύση νωρίτερα, όμως, πλέον ανέβηκε ολόκληρο στο YouTube!

Sheeran και Corden τραγουδούν μια σειρά από επιτυχίες του τραγουδιστή, συμπεριλαμβανομένων του Shape of You, του Thinking Out Loud και του Sing, όμως, η μεγάλη ανατροπή γίνεται με το remix του Castle on the Hil.

Αξιοσημείωτη στιγμή του video είναι εκείνη στην οποία βλέπουμε τον Εd Sheeran να γεμίζει το στόμα του με 55 Maltesers!