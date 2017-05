Αν δεν είσαι υπερβολικά αδύνατη δεν είσαι και όμορφη; Μια ταινία στις Κάννες προκαλεί με τον πιο άσχημο τρόπο (Video)

LIKE US ON FACEBOOK

Αν δεν είσαι υπερβολικά αδύνατη δεν είσαι και όμορφη; Αυτό είναι το πρότυπο που περνάει μία ταινία στις Κάννες και έχει ξεσηκώσει πληθώρα αρνητικών σχολίων.

Οι αφίσες από τη νέα ταινία της Chloe Grace Moretz, «Red Shoes and the 7 Dwarfs», έχουν γεμίσει τους δρόμους στις Κάννες. Μέχρι εδώ κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν διαβάσεις την αφίσα της παρωδίας της κλασικής ιστορίας της Χιονάτης με τους 7 Νάνους, στην οποία αναγράφεται: «What if Snow White was no longer beautiful and the 7 Dwarfs not so short?» (Τι θα γινόταν αν η Χιονάτη δεν ήταν πια όμορφη και οι 7 Νάνοι δεν ήταν τόσο κοντοί;) και παρουσιάζονται δύο κοπέλες, η μία ψιλόλιγνη με κόκκινες γόβες ενώ η άλλη με παραπάνω κιλά από το «επιτρεπτό» και τα παπούτσια κυριολεκτικά στο χέρι!

ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΙΑ ΟΜΟΡΦΗ;;;;;;;; Επειδή βλέπουμε μία κοπέλα με παραπάνω κιλά δηλαδή σημαίνει αυτομάτως ότι αυτή δεν είναι όμορφη; Σημαίνει ότι οι κύριοι των κινηματογραφικών studio έχουν το δικαίωμα να χαρακτηρίσουν μία κοπέλα άσχημη επειδή δεν χωράει στο size 0 το οποίο προσπαθούν να μας κάνουν πλύση εγκεφάλου τα τελευταία χρόνια ότι είναι το ιδανικό πρότυπο ομορφιάς;

Εν έτη 2017 και ενώ οι γυναικες παλεύουμε με τα ρατσιστικά και σεξιστικά σχόλια για την εξωτερική μας εμφάνιση επιτρέπουμε μία ταινία κινουμένων σχεδίων να περνάει τέτοια μηνύματα;

Σαν να μην έφτανε το εξωφρενικά προσβλητικό σχόλιο της αφίσας οι δημιουργοί της ταινίας το συνεχίζουν και στο trailer όπου βλέπουμε 2 νάνους να κρύβονται στο σπίτι της Χιονάτης και περιμένουν με ξαναμμένο ύφος να έρθει η κοπέλα και να γδυθεί. Η αγωνία τους όμως μετατρέπεται άμεσα σε έκπληξη, αηδία και τρόμο όταν συνειδητοποιούν ότι η κοπέλα έχει κάποια κιλά παραπάνω από αυτό που περίμεναν.

Το τελειωτικό χτύπημα μάλιστα έρχεται όταν η κάμερα δείχνει την Χιονάτη η οποία με τα εσώρουχα κάθεται σε μία πολυθρόνα, πίνει κάτι από μία πολυθρόνα και ρεύεται. Γιατί ΠΡΟΦΑΝΕΣΤΑΤΑ κάθε γυναίκα που ζυγίζει πάνω από 40 κιλά ρεύεται σαν να είναι νταλικέρης μετά από 15 μπύρες με τους κολλητούς του.

Η ιστοσελίδα της εταιρείας παραγωγής της ταινίας, την περιγράφει ως την ιστορία 7 όμορφων πριγκίπων που μεταμορφώθηκαν σε 7 άσχημους νάνους και προσπαθούν να λύσουν την κατάρα, φιλώντας την πιο όμορφη πριγκίπισσα του κόσμου. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, το μήνυμα που περνάει η ταινία είναι αρκετά δυναμικό, αφού η πριγκίπισσα προσπαθεί να βρει τον χαμένο της πατέρα και μαθαίνει «όχι μόνο να αποδέχεται τον εαυτό της, αλλά και να είναι χαρούμενη με το ποια είναι, μέσα και έξω. Και να αφήσει την εσωτερική της ομορφιά να λάμψει περισσότερο από οποιουδήποτε άλλου στον κόσμο».

Δείτε το trailer:

Και μόνο η υπόνοια ότι μία γυναίκα είναι λιγότερο όμορφη από μία άλλη γιατί ο δείκτης της ζυγαριάς της δείχνει μεγαλύτερο αριθμό από ότι της άλλης είναι προσβλητική έως και ταπεινωτική για το γυναικείο φύλο και αγγίζει τα όρια της επικινδυνότητας καθώς μικρά κορίτσια δέχονται τέτοιου είδους μηνύματος και οδηγούνται σε ακραίες καταστάσεις αφαγίας και ανορεξίας.

Γι’ αυτό κορίτσια ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ να σας σχολιάσει για την εξωτερική σας εμφάνιση, μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας χαρακτηρίσει άσχημες επειδή δεν είστε 40 κιλά, μην επιτρέπετε σε κανέναν να παίξει με την ψυχολογία σας! Μάθετε να αγαπάτε το σώμα σας, όπως και να είναι αυτό, μάθετε να αγαπάτε τον εαυτό σας και να κλείνετε εκτός τις φωνές που σας κάνουν να έχετε έστω και την παραμικρή αμφιβολία!

Η καθεμία μας ξεχωριστά είναι πανέμορφη όπως είναι αρκεί να είναι υγιής!

