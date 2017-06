Tο Charlie Hebdo «αποκεφάλισε» την Theresa May | Photo

LIKE US ON FACEBOOK

Το γαλλικό περιοδικό Charlie Hebdo στο τελευταίο του τεύχος έχει ως εξώφυλλο την Theresa May…αποκεφαλισμένη. Στο εσωτερικό του απεικονίζονται τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Λονδίνο, ως γελοιογραφίες, να τρέχουν πανικόβλητα.

Με αφορμή της βρετανικές εκλογές και τα τρομοκρατικά χτυπήματα στο Λονδίνο, το Charlie Hedbo σατιρίζει μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο την Theresa May. Την παρουσιάζει αποκεφαλισμένη να κρατά το ίδιο της το κεφάλι και να λέει: «Too much is too much».

Και δεν σταματά εκεί. Στο εσωτερικό του έχει μια γελοιογραφία με πολλούς τρομοκρατημένους πολίτες να τρέχουν να σωθούν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις.

Αίσθηση προκαλεί όμως και η λεζάντα,η οποία γράφει: «Συμβουλές για να αδυνατίσεις από το Ισλαμικό Κράτος- Τρέξτε γρήγορα».

Παρ’ όλο που το γαλλικό περιοδικό δέχτηκε τρομοκρατική επίθεση τον Ιανουάριο του 2015 και έκτοτε πολλές απειλές και καταγγελίες δεν φαίνεται να πτοείται. Στο «στόχαστρο» είχε βρεθεί και η τρομοκρατική επίθεση στο Manchester.

