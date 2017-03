Η Angelina Jolie μας κάνει να κολλήσουμε γι’ ακόμα μία φορά στην οθόνη (Photos- Video)

Η μοιραία Angelina Jolie μας κάνει να κολλήσουμε γι’ ακόμα μία φορά στην οθόνη μας για μερικά λεπτά χαζεύοντας το νέο διαφημιστικό spot στο οποίο πρωταγωνιστεί.

Η Angelina Jolie είναι πλέον η μούσα της Guerlain καθώς, όπως εξηγεί η εταιρεία, ως «Ασυνήθιστη και αυθεντική» γυναίκα εκφράζει τη σύγχρονη θηλυκότητα.

Η πανέμορφη Angelina Jolie στα πλαίσια του διαφημιστικού σεναρίου κινείται σε ένα ηλιόλουστο σκηνικό, ως μοιραία γυναίκα η οποία φροντίζει τον εαυτό της και φυσικά δεν αποχωρίζεται το άρωμα της.

Παράλληλα με την Angelina Jolie βλέπουμε έναν αρκετά γοητευτικό άνδρα ο οποίος δημιουργεί το άρωμα που ταιριάζει στην δυναμική Jolie.

Το brand κυκλοφόρησε την παρακάτω φωτογραφία στο twitter χαρακτηρίζοντας τη Τζολί «ασυνήθιστη και αυθεντική».

Guerlain's new fragrance was created for an extraordinary, sincere & authentic woman: Angelina Jolie, our new icon. #MonGuerlain pic.twitter.com/krMmE8dmHB

Ενώ στα τέλη Ιανουρίου είχαν ανακοινώσει την συνεργασία με την Jolie με το συγκεκριμένο tweet:

Guerlain Parfumeur is honored to announce that Angelina Jolie is the icon of its new fragrance for women. #MonGuerlain pic.twitter.com/YLKo9tDfln

— Guerlain (@GuerlainUS) January 23, 2017