Αυτό το τραγούδι κατέβασε το Gangnam Style απ’ τον θρόνο του | Video

Υπάρχει πλέον ένα video στο YouTube που έχει πιο πολλά views απ’ το Gangnam Style κι αυτό δεν είναι άλλο απ’ το See You Again του Wiz Khalifa!

Μπορεί ο Psy πριν από μερικά χρόνια ν’ άλλαξε τα δεδομένα με τις προβολές στο YouTube ανεβάζοντας πολύ ψηλά τον πήχη, όμως, πλέον κατέβηκε απ’ τον θρόνο του κι έχασε τον τίτλο του video με τα περισσότερα views στο YouTube. Αυτός ο τίτλος του ανήκε για πέντε ολόκληρα χρόνια, όχι, όμως πια!

Το Gangnam Sytle έχει αυτή τη στιγμή 2,894,830,990 views, ενώ το See You Again 2,896,624,999 views!