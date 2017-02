10 αμφιλεγόμενες και αρκετά διαφορετικές διαφημίσεις του Super Bowl- Δείτε τες

To Super Bowl LI Sunday, δημοσίευσε 10 εξαιρετικές διαφημίσεις, οι οποίες μεταφέρουν ηχηρά μηνύματα, αφορούν όλους, σίγουρα θα γίνουν αντικείμενο συζήτησης και πρέπει όλοι να τις δουν.

Αυτή η διαφήμιση, η οποία αφορά ένα κτήριο με προμήθειες ξυλείας, δείχνει μια ισπανόφωνη μητέρα και την κόρη της να ταξιδεύουν από το Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διαφήμιση δεν φαίνεται να έχει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα σχετικά με τη μετανάστευση. Η ολοκληρωμένη μορφή της, όμως, τελειώνει με το μήνυμα:«Η θέληση για την επιτυχία είναι πάντα ευπρόσδεκτη εδώ».

Today millions cheer together, because together is beautiful. #AmericaIsBeautiful pic.twitter.com/z65LimssjD

— Coca-Cola (@CocaCola) February 5, 2017