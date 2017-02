Τα ζόμπι ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους της Αθήνας- Photos

LIKE US ON FACEBOOK

Στους δρόμους της Αθήνας ετοιμάζονται να βγουν το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου τα ζόμπι. Η παρέλαση των «νεκροζωντανών» θα ξεκινήσει από το Σύνταγμα στις 6 το απόγευμα και θα καταλήξει στον Κεραμεικό όπου και θα πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο πάρτι.

Ο περίπατος των τρομακτικών πλασμάτων θα ξεκινήσει από το Σύνταγμα, στη συνέχεια θα κατηφορίσουν την Ερμού, θα περάσουν από το Θησείο και το Μοναστηράκι και θα καταλήξουν στο πάρτι τους το οποίο φέτος θα πραγματοποιηθεί στον Κεραμεικό.

Τι συμβαίνει σ΄αυτή την ιδιαίτερη παρέλαση;

Πλήθος κόσμου ντύνεται, μακιγιάρεται και υποδύεται τους κακούς χαρακτήρες από διάφορες ταινίες τρόμου και σειρές του 1980 και του 1990.

Τα ζόμπι περπατούν στους δρόμους της Αθήνας, πειράζουν και τρομάζουν τους περαστικούς.

Η εν λόγω ιδέα αξίζει να τονιστεί, πως ξεκίνησε από την Αμερική το 2001 και στην Αθήνα πραγματοποιείται τα τελευταία τρία χρόνια.

Που είναι αφιερωμένη η φετινή συνάντηση;

Στη δεκαετία του 1980 και συγκεκριμένα στη σειρά Stanger Things και στις ταινίες τις οποίες την επηρέασαν ή αναφέρονται σε αυτή (The Goonies, E.T. The Extra-Terrestrial, Close Encounters, Star Wars – The Empire Strikes Back, Aliens, Nightmare on Elm Street, Poltergeist, The Evil Dead, The Thing κα).

photo:ΑΠΕ-ΜΠΕ