Street Mode: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας επιστρέφει για 9η συνεχόμενη χρονιά!

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας επιστρέφει για 9η συνεχόμενη χρονιά! Αν δεν κατάλαβες ακόμα ποιο εννοούμε, μιλάμε φυσικά για το Street Mode Festival, το οποίο θα γίνει στις 1-2-3 Σεπτεμβρίου 2017 στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Ετοιμάσου και φέτος για την “street” εμπειρία της χρονιάς! 3 ημέρες γεμάτες μουσική, shows, διαγωνισμούς και όλο τον κόσμο σε Street Mode!

Πάνω από 40 μουσικά acts, shows και διαγωνισμοί graffiti, street art, breaking, street dance, parkour, freerunning, bmx, skateboarding, δράσεις για μικρά παιδιά και πολλά ακόμη συνθέτουν το φετινό Street Mode Festival, και αυτόν τον Σεπτέμβριο!

Την παρουσίαση αναλαμβάνει γνωστό δίδυμο της εκπομπής “Στο Δρόμο” Γιώργος Μαυρίδης και Γιώργος Λέντζας!

Τα πρώτα ονόματα για το μουσικό line-up!

The Rumjacks (Australia), Dubioza Kolektiv (Bosnia & Herzegovinia), The Skints (UK), Delinquent Habits (USA), My Sleeping Karma (Germany), Dub Pistols (UK), Asian Dub Foundation Sound System (UK), Zion Train (UK), The Last Drive, 1000Mods, Planet of Zeus, Vodka Juniors, Ευθύμης, Εισβολέας, Bad Movies, Στίχοιμα, Χατζηφραγκέτα, Big Nose Attack, Iratus και Baildsa.