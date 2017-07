Street Mode: On! Έρχεται για 9η χρονιά το μεγαλύτερο φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας

LIKE US ON FACEBOOK

Για 9η συνεχόμενη χρονιά το μεγαλύτερο φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για το καθιερωμένο ραντεβού του Σεπτεμβρίου! Ο λόγος για το Street Mode Festival, το οποίο θα λάβει χώρα στις 1-2-3 Σεπτεμβρίου 2017 στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Ετοιμάσου και φέτος για την “street” εμπειρία της χρονιάς! 3 ημέρες γεμάτες μουσική, shows, διαγωνισμούς και όλο τον κόσμο σε Street Mode!

Πάνω από 30 μουσικά acts, shows και διαγωνισμοί graffiti, street art, breaking, street dance, parkour, freerunning, bmx, skateboarding, δράσεις για μικρά παιδιά και πολλά ακόμη συνθέτουν το φετινό Street Mode Festival και αυτόν τον Σεπτέμβριο!

Παρουσιάζει το γνωστό δίδυμο της εκπομπής “Στο Δρόμο” Γιώργος Μαυρίδης και Γιώργος Λέντζας!

Τα πρώτα ονόματα απ’ το μουσικό Line-Up

The Rumjacks (Australia), The Skints (UK), Dub Pistols (UK), My Sleeping Karma (Germany), Zion Train (UK), Asian Dub Foundation Sound System (UK), The Last Drive, Planet of Zeus, Vodka Juniors, Bad Movies, Εισβολέας, Ευθύμης, Στίχοιμα, Χατζηφραγκέτα, Baildsa είναι τα πρώτα 15 ονόματα από το μουσικό Line-Up.

Μια «γεύση» απ’ την 8η χρονιά του Street Mode:

Το 9ο Street Mode Festival πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης.