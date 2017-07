Ο αληθινός λύκος της Wallstreet στην Αθήνα

LIKE US ON FACEBOOK

Ο αληθινός λύκος της Wallstreet έρχεται στην Αθήνα για μια ομιλία που αξίζει να παρακολουθήσει ο επιχειρηματικός κόσμος και οι εκπρόσωποι της χρηματιστηριακής αγοράς.

Η εταιρεία Economist Hellas S.A, την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 στο Metropolitan Expo, διοργανώνει την μεγαλύτερη εκδήλωση του 2017 στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με καλεσμένο για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον διάσημο motivation speaker Jordan Belfort.

Οι τομείς στους οποίους θα αναφερθεί ο Jordan Belfort στην ομιλία του:

Στην πετυχημένη στρατηγική πώλησης του STRAIGHTLINE.

Στην Ελλάδα της κρίσης και τρόποι επιτυχίας μέσα από αυτή.

Μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν από κοντά τον διάσημο ομιλητή έχουν εκδηλώσει ήδη εκπρόσωποι από τα Χρηματιστήρια της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ιταλίας, της Σερβίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας καθώς και η αφρόκρεμα του Ελληνικού Επιχειρηματικού κόσμου.

O Jordan Belfort έχει υπάρξει σύμβουλος σε περισσότερες από 50 εταιρείες ενώ έχουν αναφερθεί στον ίδιο τα μεγαλύτερα περιοδικά κι εφημερίδες του κόσμου ανάμεσα τους New York Times, The Wall Street Journal, The Los Angeles Times, The London Times, The Herald Tribune, Le Monde, Corriere della Serra, Forbes, Business Week, Paris Match and Rolling Stone.

Ο Belfort είναι συγγραφέας δύο βιβλίων με τα απομνημονεύματα του, με τίτλους «The Wolf of Wall Street» και « Catching the Wolf of Wall Street», τα οποία αφορούν τις περιπετειώδεις πτυχές της ζωής του και έχουν μεταφραστεί σε 18 γλώσσες ενώ έχουν εκδοθεί σε πάνω από 40 χώρες, όπου έχουν γίνει best sellers.

Η ζωή του πρόσφατα έγινε μία από τις πιο πετυχημένες ταινίες του Hollywood με τίτλο «The Wolf of Wall Street», σε σκηνοθεσία του διάσημου Martin Scorsese και με πρωταγωνιστή τον αστέρα του Hollywood Leonardo Di Caprio.