Melentini & The Running Blue Orchestra Live στο six d.o.g.s: Η πιο κινηματογραφική μουσική σκηνή

Η Melentini και οι Running Blue Orchestra, θα ερμηνεύσουν live στο six d.o.g.s την Πέμπτη 25 Μαΐου για να γιορτάσουν την προβολή της ταινίας «Άφτερλωβ» της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας του Στέργιου Πάσχου. Συντονιστείτε για την πιο κινηματογραφική μουσική σκηνή!

H Melentini, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σύνθεση της ταινίας «Άφτερλωβ» μαζί με τους συνεργάτες της, τους Running Blue Orchestra θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια και τις μουσικές που έγραψε για την ταινία καθώς και ένα μεγάλο μέρος της δισκογραφίας της στις 25 Μαΐου στο six d.o.g.s.

Η συγκεκριμένη ταινία κυκλοφορεί στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες από την Πέμπτη 18 Μαΐου.

Γνωρίστε τους Running Blue Orchestre:

Ποιά είναι η Μelentini:

Η Μelentini γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στο Εθνικό και στο Διεθνές Ωδείο Αθήνας πιάνο, τρομπέτα και ανώτερα θεωρητικά. Φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, στο τμήμα αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, αλλά την εγκατέλειψε όμως για να αφοσιωθεί στη μουσική διδασκαλία.

Εργάστηκε στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγήτρια μουσικής και δασκάλα αρμονίου/ πιάνου.

Μαζί με τον Wris Orfeus είναι ιδρυτικά μέλη του ανεξάρτητου ηλεκτρονικού σχήματος Sequence Theory Project, που μετρά στο ενεργητικό του δύο ψηφιακά LP albums (“Τoyland”, 2010/ “Thecollapse of civilization”, 2012), ένα Εp (A head full of road, 2016,) μουσική για ταινίες μικρού μήκους σύγχρονου χορού και μουσική για παραστάσεις και soundtracks.

To τραγούδι της “Gone are the days” επιλέχθηκε από τον Guardian ως ένα από τα καλύτερα τραγούδια ανάμεσα σε 40 χώρες για τον Μάρτιο του 2013.

Έχει τραγουδήσει και γράψει στίχους για παραγωγές των Blue Square, ανάμεσα στις οποίες τα κομμάτια “Nightkisser” και “Βlind Colors of the Soul”, το οποίο συμπεριέλαβε ο θρυλικός παραγωγός Paul Cheeba (Morcheeba) σε ένα μιξ με τις καλύτερες γυναικείες φωνές για το κανάλι Trip Hop Nation. Ο ιστορικής δισκογραφίας παραγωγός και μουσικός Steve Jansen, (Japan, Nine Horses, David Sylvian) την προσκάλεσε για συνεργασία στο καινούριο του άλμπουμ ”Τender Extinction”, που συμπεριλαμβάνει συμμετοχές καλλιτεχνών όπως οι Thomas Feiner, Tim Eisenburg, Nicola Hitchcock & Perry Blake. Το τραγούδι του δίσκου με τη φωνή και τους στίχους της Μελεντίνης, για το οποίο ηχογράφησε και τρομπέτα, φέρει τον τίτλο ”Sadness”.

Η Melentini έχει εργαστεί στο θέατρο ως μουσικός, ηθοποιός και συνθέτης για τη μουσική παραστάσεων, ενώ υπογράφει τα soundtrack για τις ταινίες μικρού μήκους «Μαθήματα Οδήγησης» (σε σκηνοθεσία Βασίλη Καλαμάκη με τους Γιώργο Πυρπασόπουλο, Ελπιδοφόρο Γκότση και Μυρτώ Αλικάκη), «Ηer Lover» (σε σκηνοθεσία Αργυρώς Κουρλίτη) και τη μεγάλου μήκους ταινία του Στέργιου Πάσχου, «Αφτερλωβ», με τους Χάρη Φραγκούλη και Ηρώ Μπέζου.

Tα δύο τελευταία χρόνια πραγματοποιεί μουσικές εμφανίσεις στο Βερολίνο, όπου ζει πλέον μόνιμα, σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό συνθέτη και μουσικό παραγωγό Ορέστη Γούμενο σε ένα κοινό synthwave dark pop project.