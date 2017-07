LiveTheUltimateExperience στο 39ο River Party! Αναλυτικά το πρόγραμμα

LIKE US ON FACEBOOK

Το 39ο River Party, το μεγαλύτερο μουσικό και κατασκηνωτικό φεστιβάλ στην Ελλάδα επιστρέφει σε έναν επίγειο, καλά κρυμμένο παράδεισο, στο Νεστόριο της Καστοριάς!

5 μέρες γεμάτες συναυλίες, ατελείωτες ώρες διασκέδασης και πολλά happenings! Ένα φεστιβάλ στο οποίο χτυπά η καρδιά της μουσικής!

To 39o River Party αποτελεί τον καλοκαιρινό προορισμό για όλους όσοι αγαπούν τον κατασκηνωτικό τουρισμό.

Σ’ ένα μοναδικό τοπίο δίπλα στο ποτάμι είναι αδιαμφισβήτητα το φεστιβάλ του καλοκαιριού και ένας μαγικός προορισμός διακοπών για τους νέους και όχι μόνο!

Φέτος το σύνθημα είναι #LiveTheUltimateExperience και αυτό τα λέει όλα!

Το φετινό line – up θα περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Το πρόγραμμα:

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

RIVERSIDE STAGE: PLANET OF ZEUS, 1000MODS

FORESTAGE: TAIWAN MC, IRATUS, ΤΖΑΜΑΛ

INTO THE JUNGLE STAGE: ΦΙΛΜ ΝΟΥΑΡ, RIVERBED

TEQUILA STAGE: ALL STAR DJ SET

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

RIVERSIDE STAGE: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ

FORESTAGE: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ, ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ & SOCIAL WASTE

INTO THE JUNGLE STAGE: NIKOΣ ΖΑΔΕΣ & ΜΠΑΝΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ feat. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΟΛΗΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (POLKAR)

TEQUILA STAGE: ALL STAR DJ SET

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

RIVERSIDE STAGE: ΤΖΙΜΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

FORESTAGE: ΜΑΡΙΖΑ ΡΙΖΟΥ, XAXAKES

INTO THE JUNGLE STAGE: NIKOΣ ΖΑΔΕΣ & ΜΠΑΝΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ feat. ΓΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ALEX ECONOMOU

TEQUILA STAGE: DJ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

RIVERSIDE STAGE: ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ, ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΟΚΑΣ & ΒΙΚΥ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ

FORESTAGE: IMAM BAILDI, ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ

INTO THE JUNGLE STAGE: MIKIEUS & MALIATSIS & ΧΡΥΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙΝΗ, ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΚΑΣ & ΜΥΡΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

TEQUILA STAGE: DJ PITSI

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

RIVERSIDE STAGE: 40 ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ (special guests: ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΟΚΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ, ΜΑΚΗΣ ΣΕΒΙΛΟΓΛΟΥ), MEΛISSES

FORESTAGE: COLOUR PARTY, PLAYMEN feat. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ, IAN & MADSTREET

INTO THE JUNGLE STAGE: ANGELIKA DUSK

TEQUILA STAGE: ALL STAR DJ SET