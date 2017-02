Επιστροφή των Kasabian και The Jesus And Mary Chain στο EJEKT Festival

LIKE US ON FACEBOOK

Το περσινό EJEKT Festival με την συμβολή των Muse, έρχεται να διαδεχθεί φέτος η 13η εκδοχή του, στην οποία θα συμμετέχουν δυο κορυφαία ονόματα της βρετανικής μουσικής σκηνής, οι Kasabian και οι Jesus And Mary Chain.

Στη σκηνή του ομορφότερου open-air χώρου της Αθήνας, στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο, τα δυο βρετανικά συγκροτήματα θα τα σπάσουν, προσφέροντάς μας, μια εξαιρετική φεστιβαλική εμπειρία. Πολύ σύντομα θα υπάρξει ανακοίνωση και των υπόλοιπων ονομάτων, τα οποία θα συμμετέχουν στο EJEKT Festival.

Η επιστροφή των Kasabian

Θριαμβευτική αναμένεται η επιστροφή των Kasabian στη σκηνή του EJEKT Festival, καθώς το συγκρότημα μπορεί να κρατήσει όλο το βράδυ το κοινό ζωντανό, χωρίς να σταματά λεπτό να χορεύει στους ροκ ρυθμούς της.

Το μουσικό τους έργο, κατακτά αμέσως όλα τα charts και τις λίστες των ραδιοφωνικών σταθμών. Μερικά από τα τραγούδια τους, τα οποία έχουν γίνει επιτυχία αποτελούν τα: «Fire», «Days Are Forgotten», «Club Foot», «L.S.F. (Lost Souls Forever)», «Eez-Eh», «Underdog», «Shoot The Runner», «Empire», «Velocipator», «Switchblade Smiles».

Αμέτρητες είναι οι επιτυχίες της βρετανικής ροκ μπάντας, οι οποίες την έχουν τοποθετήσει στην κορυφή και την καθιστούν μια από τις καλύτερες ροκ μπάντες της Βρετανίας. Το συγκρότημα έχει κερδίσει βραβεία και αμέτρητες υποψηφιότητες (Brit Awards, Mojo, Q, NME). Παράλληλα, είναι μόνιμοι headliners στα κορυφαία φεστιβάλ του κόσμου.

Το επόμενο καινούργιο album τους πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 28 Απριλίου, με το πρώτο single να κυκλοφορεί στις 17 Μαρτίου.

Η επιστροφή των The Jesus And Mary Chain

Μετά από δυο δεκαετίες τα αδέρφια Reid επιστρέφουν στην Αθήνα, πολύ δυναμικά. Πρόκειται για μια από τις πιο επιδραστικές μπάντες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής, οι The Jesus And Mary Chain κατάφεραν με το αριστουργηματικό ντεμπούτο τους «Psychocandy» να αλλάξουν τον ρου της ροκ μουσικής. Τα τραγούδια «Just Like Honey» και «Never Understand», άσκησαν μεγάλη επιρροή σε μια ολόκληρη γενιά από μουσικούς. Σήμερα, ο δίσκος βρίσκεται σε λίστες με τους καλύτερους δίσκους όλων των εποχών.

Ακόμα με τον δίσκο τους «Darklands» (1987), με το single «April Skies» ξεχώρισαν, καθώς και με το ομώνυμο τραγούδι «Happy When It Rains». Το 1989 κυκλοφόρησε το «Automatic», ένας δίσκος, ο οποίος αρχικά είχε λάβει μέτριες κριτικές, στη συνέχεια, όμως, αναδείχθηκε σε μεγάλη επιτυχία. Σπουδαιότερα τραγούδια του δίσκου αποτελούν τα «Head On» και «Blues From A Gun».

Το 1992, όπου κυριάρχησαν το grunge και το alternative, το πρώτο single από το «Honey’s Dead», «Reverence», αποτέλεσε τη δεύτερη τοπ-10 επιτυχία τους. Ο δίσκος τους έφερε μια υποψηφιότητα για το Mercury Prize, ενώ οι κριτικές, τις οποίες δέχθηκαν ήταν εξαιρετικές.

Το 1994 το τραγούδι «Sometimes always» από το album τους «Stoned And Dethroned», αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επιτυχία τους. Το 1998 κυκλοφόρησε ο τελευταίος δίσκος του «Munki», στον οποίο φάνηκε η δύσκολη σχέση μεταξύ των δύο αδερφών Reid. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την διάλυση του συγκροτήματος, το οποίο ενώθηκε ξανά το 2007 με την εμφάνισή του στο Lollapalooza, όπου ερμήνευσαν επί σκηνής το «Just Like Honey».

Στις 24 Μαρτίου αναμένεται να κυκλοφορήσει το «Damage And Joy», ο πρώτος δίσκος τους έπειτα από 19 ολόκληρα χρόνια! Το πρώτο δείγμα από αυτή τη δουλειά, το «Amputation», κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο είναι η απόδειξη ότι τα δυο αδέρφια έχουν κάνει μια δυναμική επιστροφή.

INFO! EJEKT FESTIVAL 2017

Διεύθυνση: Πλατεία Νερού, Φάληρο

Έναρξη: Παρασκευή 14 Ιουλίου

Εισιτήρια: Early bird: 35 Ευρώ

Προπώληση (ως τις 10/03): 38 Ευρώ VIP (early bird) 55 Ευρώ

VIP (ως τις 10/03) 65 Ευρώ Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στα www.viva.gr, Public, SevenSpots.

Οι μεταπωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους. Πληροφορίες: www.detoxevents.gr, 2109636489

Διαβάστε επίσης: