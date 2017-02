16.11.2017 | Nick Cave & the bad seeds στην Αθήνα | Πληροφορίες για εισιτήρια

LIKE US ON FACEBOOK

Σας είχαμε ενημερώσει ότι ο Nick Cave & the bad seeds ετοιμάζονται να δώσουν συναυλία στην Αθήνα, αλλά μέχρι και πριν λίγες ώρες δεν είχε γνωστοποιηθεί η ημερομηνία που θα έρθουν! Πλέον έχουμε και τις απαραίτητες πληροφορίες για εισιτήρια.

Η έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων είναι στις 17 Φεβρουαρίου (11.00πμ)

Βρισκόμασταν σε ένα παράξενο μέρος. Έρχομαι έξω και τα μάτια μου συνηθίζουν στο φως… Είναι όμορφο που ξαναπαίζουμε ζωντανά

Nick Cave

Ο Nick Cave και οι The Bad Seeds έχουν ανακοινώσει μια ευρωπαϊκή περιοδεία 8 εβδομάδων που ξεκινάει στη Μεγάλη Βρετανία, στο Bournemouth’s International Centre στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι ευρωπαϊκές συναυλίες ακολουθούν αυτές της Αυστραλίας (Ιανουάριος 2017) και των ΗΠΑ (Μάϊος και Ιούνιος 2017). Η περιοδεία θα είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό κοινό θα μπορέσει να απολαύσει ζωντανά τραγούδια από τον νέο δίσκο Skeleton Tree, μαζί με άλλα γνωστά τραγούδια του Nick Cave και των The Bad Seeds classics.

Να θυμίσουμε πως η τελευταία περιοδεία του συγκροτήματος στην Ευρώπη ήταν το 2014.

Το 8μελές line up της περιοδείας των Nick Cave & The Bad Seeds περιλαμβάνει τους Nick Cave, Warren Ellis, Martyn Casey, Thomas Wydler, Jim Sclavunos, Conway Savage, George Vjestica and Larry Mullins.

Το Skeleton Tree, το 16ο studio album των Nick Cave & The Bad Seeds, βρίσκεται στα δισκοπωλεία. Κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2016, την ημέρα μετά την πρεμιέρα του One More Time With Feeling- της ταινίας του Andrew Dominik (Chopper, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford) που αφορούσε τη δημιουργία του δισκου. Το Skeleton Tree έγινε νο1 σε 8 χώρες, τοπ5 σε άλλες 11 χώρες και τοπ20 σε πολλές ακόμα. Ο δίσκος έφερε στο συγκρότημα την υψηλότερη θέση της καριέρας τους στο chart της Μεγάλης Βρετανίας (νο2) και των ΗΠΑ (νο 27), ενώ πρόσφατα έγινε Ασημένιο στη Μεγάλη Βρετανία. Έχοντας μόλις κερδίσει μια υποψηφιότητα για τα BRIT Awards 2017 στην κατηγορία Best International Group category, οι Nick Cave & The Bad Seeds παραμένουν ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα της εποχής και έχουν πουλήσει πάνω από 5.000.000 δίσκους παγκοσμίως. Η επιρροή τους έχει υπάρξει πραγματικα μεγάλη και είναι ένα από τα πιο δυναμικά και συναρπαστικά συγκροτήματα του κόσμου επί σκηνής.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Προπώληση:

Αρένα 29 Ευρώ (early bird) 34 ευρώ

Καθήμενοι 40 ευρώ (early bird), 43 ευρώ Ταμείο

Αρένα: 40 Ευρώ

Καθήμενοι: 50 Ευρώ Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στα www.viva.gr, Public, SevenSpots, Reload, Ευρυπίδης, www.tickethour.gr

