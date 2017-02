Το YouTube σε mood Oscars

LIKE US ON FACEBOOK

Σε mood Oscars έχει μπει το YouTube, το οποίο εγκαινίασε μια νέα πλατφόρμα όπου μπορείς να δεις τα πιο δημοφιλή trailers για τις υποψηφιότητες της κατηγορίας για την «Καλύτερη Ταινία».

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την ειδική έκδοση «Movie Trailers Leaderboard», η οποία κατατάσσει τα πιο δημοφιλή trailers για τις υποψηφιότητες. Στην πλατφόρμα συμπεριλαμβάνονται τα επίσημα κανάλια των εταιρειών παραγωγής.

Η κατάταξη των ταινιών σύμφωνα με το YouTube:

La La Land

Arrival

Hacksaw Ridge

Lion

Fences

Hidden Figures

Manchester by the Sea

Moonlight

Hell or High Water

Έρευνα η οποία διεξήχθη απ’ το Pixability για λογαριασμό του YouTube έδειξε ότι τα trailers ταινιών με σούπερ ήρωες είναι τα πιο δημοφιλή, καθώς έχουν τον υψηλότερο μέσο όρο θέασης.

Η έρευνα διαπίστωσε ακόμα πως το πιο δημοφιλές είδος κινηματογραφικού περιεχομένου στο YouTube είναι τα trailers. Τα τραγούδια τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ταινίες αποτελούν απ’ την πλευρά τους το είδος κινηματογραφικού περιεχομένου με τη μεγαλύτερη διάδραση απ’ τους χρήστες.

Ενδεικτικό παράδειγμα της αυξημένης δημοτικότητας των τραγουδιών από ταινίες είναι το γεγονός ότι το soundtrack του «La La Land» έχει πάνω από 1 εκατομμύριο views στο YouTube.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες των Oscars 2017:

Καλύτερη Ταινία

Arrival Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water Hidden

Figures

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

A’ Ανδρικός Ρόλος

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence Foster Jenki

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Lucas Hedges, Manchester by the Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Viola Davis, Fences

​Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester by the Sea

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Manchester by the Sea

Moonlight

Διασκευασμένο Σενάριο

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion

Moonlight

Πρωτότυπο Σενάριο

Hell or High Water

La La Land

Ο Αστακός

Manchester by the Sea

20th Century Women

Μουσική

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

Κοστούμια

Allied

Fantastic Beasts

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

Makeup-Κομμώσεις

A Man Called Ove

Star Trek: Beyond

Suicide Squad

Ήχος

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

Μιξάζ

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Arrival

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hail, Caesar!

La La Land

Passengers

Καλύτερης ξενόγλωσσης

«Le client»

«Les oubliés»

«Mr.Ove»

«Tanna»

«Toni Erdman»

Τραγούδι

«Audition» (La La Land)

«Can’t Stop the Feeling!» (Trolls)

«City of Stars» (La La Land)

«The Empty Chair» (Jim: The James Foley Story)

«How Far I’ll Go» (Moana)

Animation Μεγάλου Μήκους

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

Ταινία Μικρού Μήκους

Ennemis Entreniers

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

Animation Μικρού Μήκους

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

Fire at Sea

I Am Not Your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

13th

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Extremis

4.1 Miles

Joe’s Violin

Watani: My Homeland

Τhe White Helmets