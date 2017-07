Βάλε στο mute τις ανεπιθύμητες ειδοποιήσεις στο Twitter

Σου έρχονται συνεχώς ειδοποιήσεις στο Twitter από άγνωστους χρήστες τους οποίους δεν ακολουθείς; Πλέον υπάρχει λύση για να μην σου έρχονται και να επιλέγεις εσύ τα notifications που σου «σκάνε» στην οθόνη σου!

Πρόσφατα, το Twitter ενημερώθηκε και σου επιτρέπει να βάζεις στο mute τους λογαριασμούς που έχουν προεπιλεγμένη φωτογραφία προφίλ, εκείνους που δεν έχουν επιβεβαιωμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / αριθμό τηλεφώνου και λογαριασμούς που δεν ακολουθείς.

Now you have even more control over your notifications. Mute accounts that don't follow you, new accounts, and more. https://t.co/UapP6DtTtY pic.twitter.com/RcBQGx219k

— Twitter Safety (@TwitterSafety) July 10, 2017