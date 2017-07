Τέλος η «Ζωγραφική» απ’ τα PC μας!

Καταργείται το πρόγραμμα «Ζωγραφικής» και τη θέση του παίρνει το πρόγραμμα «Ζωγραφική 3D» σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Το πρόγραμμα γραφικών της ζωγραφικής της Microsoft έχει συμπεριλάβει στη λίστα των Windows 10 χαρακτηριστικά που είτε θα αφαιρεθούν είτε δεν θα αναπτύσσονται πλέον.

Η «Ζωγραφική» αποτελεί μέρος του λογισμικού συστήματος των Windows απ’ την κυκλοφορία του το 1985 και είναι γνωστό για την απλή λειτουργία του και τα βασικά καλλιτεχνικά του αποτελέσματα.

Ο διάδοχός του θα είναι η «Ζωγραφική 3D».

Η λίστα που εξέδωσε η Micorsoft με τις λειτουργίες των Windows οι οποίες δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες στο «Windows 10 Fall Creators Update» αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο.

Η εταιρία αναφέρει πως τα χαρακτηριστικά που βρίσκονται στην λίστα είτε θα καταργηθούν ή δεν θα βρίσκονται σε ενεργή ανάπτυξη.

Αλλά χαρακτηριστικά που αναμένεται να καταργηθούν είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Outlook Experss, το οποίο θα αντικατασταθεί από την εφαρμογή Mail και η εφαρμογή Reader θα ενσωματωθεί στο Microsoft Edge.

Οι άνθρωποι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους στα social media με πολλά «RIP» μηνύματα στο twitter.

Πιο χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Ουαλού διαχειριστή σελίδας στο Youtube, γνωστού με το ψευδώνυμο «Chaotic» να δηλώνει πως το πρόγραμμα «είναι το καλύτερο πράγμα που έχει υπάρξει».

MS Paint is the greatest thing to have ever existed.

Αίσθηση προκαλεί και η περίπτωση του καλλιτέχνη Jim’ll Paint It, ο οποίος δημιουργεί όλα του τα έργα σε αυτό το πρόγραμμα, και διαθέτει πάνω από 700. 000 ακολούθους στο Facebook.

Paint hasn't been all that since they messed about with it anyway. I'm running XP on a virtual machine because it's the best one.

— Jim'll Paint It (@Jimllpaintit) July 24, 2017