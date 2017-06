Έτσι θα απενεργοποιήσεις το νέα χαρακτηριστικό του Snapchat που όλοι απεχθάνονται

Το νέα χαρακτηριστικό του Snapchat, Snap Map, δεν έτυχε της θερμής ανταπόκρισης των χρηστών, και η λειτουργία έχει ενοχλήσει μεγάλη μερίδα φανατικών του social media, οι οποίοι εξέφρασαν μέσω Twitter τη δυσαρέσκειά τους.

How I'm gonna pull up to my crushes house using the #snapmap feature pic.twitter.com/PWy76sPd1L

This new snap map feature is just another way for me to see my friends all hanging out without me.

— Jaz Edwards (@getjazzy0nit) June 22, 2017