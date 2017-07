Δες τα νέα απίθανα emojis που έρχονται στο κινητό σου!

Αν ❤️ τα emojis δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να γιορτάσεις την #WorldEmojiDay παρά να 🎉, 🎈, και💃.

Ο Tim Cook της Apple αποφάσισε να γιορτάσει τη συγκεκριμένα μέρα προσφέροντας μας 56 νέα και δημιουργικά emojis για να έχουμε μεγαλύτερη ποικιλία.

Παρ’ όλο που τα emojis θα είναι διαθέσιμα αργότερα μέσα στο χρόνο, η Apple προσφέρει στους χρήστες μια αποκλειστική προεπισκόπηση πολλών νέων emojis, όπως μια γυναίκα που φοράει μαντίλα, ένας άνθρωπος με μούσι και μια γυναίκα που θηλάζει.

Τα νέα emojis διευκολύνουν τους χρήστες να εκφραστούν με μεγαλύτερη ποικιλίας, πρόσθετα ζώα και πλάσματα, νέα πρόσωπα και άλλα» ήταν η ανακοίνωση της Apple.

😀🌎🌍🌏📆 Happy #WorldEmojiDay! 🎉 We’ve got some 😎 new ones to show you, coming later this year! 👀👇 https://t.co/xBR9ZJ7l4g pic.twitter.com/fhDrr4J5KG

— Tim Cook (@tim_cook) July 17, 2017