Δεν είσαι έτοιμος για το νέο look του Twitter; Γύρισε στην παραδοσιακή εμφάνιση μ’ ένα κλικ!

Τις τελευταίες ημέρες αποκαλύφθηκε το νέο look του Twitter, το οποίο μας άφησε όλους μ’ ανοιχτό το στόμα! Ορισμένοι ανταποκρίθηκαν στις αλλαγές με μεγάλη χαρά, ενώ ορισμένοι άλλοι νιώθουν απλά ότι δεν είναι έτοιμοι για μια τέτοια αλλαγή και θέλουν το social media να επιστρέψει στην παραδοσιακή του εμφάνιση!

Για όσους ανήκουν στην τελευταία κατηγορία, έχουμε πολύ καλά νέα! Τώρα, μ’ ένα κλικ μπορείς να κάνεις το Twitter όπως ήταν πριν και να μην δεις καμία αλλαγή στο look του μέχρι να είσαι έτοιμος γι αυτό!

Αν είσαι νοσταλγός, λοιπόν, των τετράγωνων φωτογραφιών, ο designer Kai Brueckers έφτιαξε μια επέκταση, η οποία «γυρίζει τον χρόνο πίσω» και σου επιστρέφει το Twitter στη μορφή που έχεις συνηθίσει κι αγαπάς!

Not yet ready for Twitter’s new redesign? Fear not, I’ve got you covered: Introducing Twitter Debubbler™ https://t.co/efRz7kYPgI pic.twitter.com/NTnQLRDNsj

— Kai Brueckers 🌉 (@kaibrueckers) June 16, 2017