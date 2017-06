Αγαπημένοι χρήστες της Apple δώστε προσοχή! Η Apple ετοιμάζεται να δημιουργήσει έναν φάκελο στον οποίο θα μπορείτε να αποθηκεύσετε το υλικό σας, να φτιάξετε υποφάκελο και μέσα σ’ αυτό άλλον φάκελο και πάει λέγοντας. Πώς τα ξέρουμε όλα αυτά; Απλό! Η Apple διέρρευσε κατά λάθος εφαρμογή η οποία θα βάλει σε τάξη το κινητό μας… την οποία βεβαίως μάζεψε αμέσως!

Η εταιρία της Apple αλλάζει τα δεδομένα στην αποθήκευση και τη διαχείριση αρχείων. Για όλους εμάς τους οργανωτικούς, οι οποίοι θέλουμε να υπάρχει μια τάξη ακόμα και στο κινητό μας, η Apple σχεδιάζει έναν φάκελο στο οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε όσους υποφακέλους θέλουμε και να τοποθετούμε τα αρχεία μας. …απλά δεν το έχει μοιραστεί επίσημα -ακόμα- μαζί μας!

Ahead of iOS 11, a 'Files' app placeholder entry from Apple appears on the App Store. Requires iOS 11.0 or later 😘 pic.twitter.com/8HAQflHBuI

— Steve T-S (@stroughtonsmith) June 5, 2017