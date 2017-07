Αυτό το πάπλωμα στρώνεται μόνο του!

Αυτή η κουβέρτα θα φέρει επανάσταση. Λύνει τα χέρια κάθε νοικοκυράς. Ο λόγος; Στρώνεται μόνη της. Πρόκειται για μια νέα και πολύ χρηστική ανακάλυψη που θα σε κάνει να έχεις ένα λιγότερο άγχος το πρωί.

Αυτό το «ταλέντο» της κουβέρτας δεν είναι το μοναδικό. Μετά το θερμαινόμενο υπόστρωμα έρχεται αυτή η κουβέρτα. Χωρίζεται σε δύο τμήματα στα οποία μπορείς να ρυθμίσεις εσύ τη θερμοκρασία που θες να έχουν.

Η θερμοκρασία της ελέγχεται και ρυθμίζεται με τη βοήθεια μιας εφαρμογής στο κινητό. Έτσι μπορείς να δεις σε τι θερμοκρασία βρίσκεται και να την ρυθμίσεις ανάλογα. Έτσι βελτιώνεται η ποιότητα του ύπνου σου.

Το βασικό της χάρισμα είναι πως διπλώνει μόνη της. Μέσα από την εφαρμογής μπορείς να επιλέξεις την ώρα που θέλεις να στρωθεί το κρεβάτι σου. Έτσι στρώνεται ακόμα και αν εσύ έχει ήδη φύγει για τη δουλειά.

This bed makes itself which means there's one less thing for you to do in the morning pic.twitter.com/jvZC26Ddmp

— Mashable (@mashable) July 26, 2017