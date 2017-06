Ο τρόπος που αυτό το σκυλάκι κρατάει στη ζωή τον κολλητό του, θα σε κάνει να μην μπορείς να σταματήσεις να κλαις. Η συμπεριφορά αυτού του σκύλου δείχνει πώς είναι η αληθινή φιλία και αγάπη, ακόμα κι ανάμεσα στα σκυλάκια!

Ο χρήστης του Twitter EasyBreasyBeautiful ανέβασε πριν από μερικές μέρες την ιστορία των δικών του σκύλων κι έκανε το Ίντερνετ να κλάψει.

Τα δύο σκυλάκια του είχαν συνηθίσει να μοιράζονται το φαγητό τους, όμως, όλα άλλαξαν όταν το ένα απ’ τα δύο πέθανε. Ποια ήταν η συμπεριφορά, όμως, του κολλητού του;

Συνέχισε ν’ αφήνει μισή μερίδα στο μπολ με το φαγητό, κρατώντας μ’ αυτό τον τρόπο «ζωντανό» τον φίλο του.

Λοιπόν, στο σπίτι έχουμε ένα μπολ φαγητού για τα δύο μου λαμπραντόρ. Και ο σκύλος μου ο Stitch εκπαίδευσε τον άλλο μου σκύλο, την Cookie, να τρώει μόνο το μισό φαγητό που βρίσκεται στο μπολ. Έτσι από όταν ήταν μικρή ήξερε πως έπρεπε να αφήνει το μισό φαγητό για τον Stitch (ήθελε να είναι σίγουρος πως αυτή θα έτρωγε). Ο Stitch πέθανε πρόσφατα. Και αυτή είναι η πρώτη φορά που η Cookie είναι μόνη της. Από τη μέρα που πέθανε ο Stitch, βάζω στην Cookie λιγότερο φαγητό. Πριν πάω για ύπνο, ήθελα να τσεκάρω αν είχε φάει. Και αυτό έκανα, και είδα πως ακόμη αφήνει το μισό φαγητό για τον Stitch

Ο ίδιος ανέβασε τη συνέχεια φωτογραφίες και video με τα δύο του σκυλάκια κι εμείς δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τα δάκρυά μας:

Here's a vid. (Also the other dog was my grandpas and she was over for Christmas. Her name is Lilo) pic.twitter.com/ov9QVyXk4v

For those of you who wanna see my dogs here they are

(Stitch is on top, Cookie is on bottom) pic.twitter.com/zDK89IP18s

— EasyBreasyBeautiful (@_EasyBreasy_) June 13, 2017