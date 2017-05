Καρκίνος του Μαστού: Ένα ειδικό κέρμα ευρώ για καλό σκοπό!

LIKE US ON FACEBOOK

Μια ειδική έκδοση κέρματος ευρώ κυκλοφόρησε αλλά αυτή τη φορά για καλό σκοπό! Το νέο νόμισμα ευρώ δημιουργήθηκε για να τιμήσει την Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον καρκίνου του μαστού των Estée Lauder Companies.

Το αναμνηστικό νόμισμα δημιουργήθηκε απ’ τo French Monnaie de Paris δημιούργησε κι έχει πάνω το σήμα του Pink Ribbon με στόχο να τιμήσει το Le Cancer du Sein, Parlons-en! και την 25η Επέτειο της Εκστρατείας Ενημέρωσης για τον καρκίνο του Μαστού των Estée Lauder Companies.

Η τελετή παρουσίασης έγινε την Πέμπτη 11 Μαΐου στο Παρίσι, όπου ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας Francois Hollande “έκοψε’’ το πρώτο νόμισμα μαζί με τον Jean-Christophe Jourde, Πρόεδρο του Le Cancer du Sein, Parlons-en! και τον Γενικό Διευθυντή των Estée Lauder Companies στην Γαλλία.

Ο Jean-Christophe Jourde, Πρόεδρος του Le Cancer du Sein, Parlons-en! και ο Γενικός Διευθυντής των The Estée Lauder Companies, στη Γαλλία δήλωσαν:

«Αυτό το ειδικό κέρμα, με το ροζ κορδελάκι που συν-δημιουργήθηκε πριν από 25 χρόνια από την εκλιπούσα Evelyn H. Lauder, είναι μια εξαιρετική τιμή και μια σημαντική διάκριση για την Εκστρατεία μας. Με μεγάλη υπερηφάνεια παρευρέθηκα στην παρουσίαση αυτού του ιστορικού κέρματος προς τιμήν της Εκστρατείας Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του μαστού των Estée Lauder Companies και του Ιδρύματος Le Cancer du Sein, Parlons-en!. Το ροζ κορδελάκι έχει γίνει το παγκόσμιο σύμβολο της υγείας του μαστού, ενώνοντας ανθρώπους σε όλο τον κόσμο στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού. Το Le Cancer du Sein, Parlons-en! βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στην καταπολέμηση της νόσου στη Γαλλία, βοηθώντας να συγκεντρωθούν πόροι για την χρηματοδότηση ερευνών, αλλά και για την ενημέρωση της σημαντικότητας της έγκαιρης διάγνωσης. Τι σημαντική στιγμή-ορόσημο να συνεργαστεί με το Monnaie de Paris, το οποίο έχει χαράξει νομίσματα για περισσότερα από 1,000 χρόνια, ανυψώνοντας τον σκοπό μας ακόμα περισσότερο!».

Ο William P. Lauder, Executive Chairman της The Estée Lauder Companies δήλωσε απ’ την πλευρά του:

Όταν η μητέρα μου Evelyn H. Lauder δημιούργησε την Εκστρατεία Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του μαστού, πίστευε σε δύο πολύ ισχυρές αλλά απλές αρχές – ότι η γνώση είναι δύναμη και ότι η εκπλήρωση της αποστολής της Εκστρατείας δεν θα μπορούσε να συμβεί από ένα άτομο μόνο. Το πάθος, η φροντίδα και η ακούραστη αφοσίωση των υπαλλήλων και των συνεργατών μας σε όλο των κόσμο– συμπεριλαμβανομένου του Le Cancer du Sein Parlons-en! , συνεργάτη μας στην Εκστρατεία στη Γαλλία – είναι κάτι που μου δίνει μεγάλη ενέργεια και συγκίνηση, και η συλλογική αυτή δουλειά μας φέρνει όλο και πιο κοντά κάθε μέρα σε μια παγκόσμια θεραπεία. Είναι τιμή να αναγνωριστεί η 25η επέτειος της Εκστρατείας μας με αυτό το αναμνηστικό κέρμα

Το κέρμα των 2 ευρώ πρόκειται να διατεθεί στο κοινό στη Γαλλία στις 25 Σεπτεμβρίου, αλλά και σ’ όλη την Ευρώπη, σε 10 εκατ. αντίτυπα.

Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμα σε 10 και 20 ευρώ δύο αναμνηστικά μοντέλα σε ειδική συσκευασία.

€2 από κάθε πώληση θα δωρίζεται στο Cancer du Sein, Parlons-en! για μια συνολική δωρεά των €40,000. Το κέρμα θα είναι διαθέσιμο προς πώληση μέσω του cancerdusein.org, monnaiedeparis.fr και στα ταχυδρομεία του Παρισίου. Με την δωρεά αυτή το Le Cancer du Sein, Parlons-en! θα επιχορηγήσει ιατρικές έρευνα, η οποία θα ανακοινωθεί σε τελετή απονομής τον Σεπτέμβριο

Σχετικά με το Le Cancer du Sein, Parlons-en!

Ιδρύθηκε στην Γαλλία το 1994 από την Estée Lauder Companies France και το περιοδικό Marie Claire. Εχει διπλή αποστολή: να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό μέσα από την ετήσια Καμπάνια “Octobre Rose”(Pink October) και να συγκεντρώσει πόρους κατά τη διάρκεια του έτους για την υποστήριξη της έρευνας. Το 2016, χάρη στις ενέργειες των μελών και συνεργατών τους, το Ίδρυμα δώρισε συνολικά το ποσό ρεκόρ των €300,000 σε πέντε ερευνητές, που ο καθένας έλαβε το Βραβείο Pink Ribbon, και τριετή υποτροφία ύψους €150,000. Από το 2004, τα Βραβεία Pink Ribbon, παρουσιάζονται κάθε χρόνο μέσα από την Καμπάνια Pink October, και έχουν δωρίσει περισσότερα από €2,240,000 σε περίπου 50 ερευνητές. Περισσότερες πληροφορίες στο www.cancerdusein.org, @rubanrose Twitter, @parlonsen Instagram and lecancerdusein on YouTube.

Σχετικά με τις Estée Lauder Companies Inc.

Οι Estée Lauder Companies Inc. είναι παγκοσμίως από τις κορυφαίες εταιρίες παραγωγής και προώθησης υψηλής ποιότητας προϊόντων περιποίησης, make up , αρωματικών και φροντίδας μαλλιών. Τα προϊόντα της εταιρίας πωλούνται σε περισσότερες από 150 χώρες με τις μάρκες : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Tory Burch, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA και Too Faced.