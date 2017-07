Γιατί πρέπει ν’ απαγορευτεί το μακιγιάζ τους καλοκαιρινούς μήνες

Το make up το καλοκαίρι μπορεί να αποδειχθεί σκέτη καταστροφή. Και μόνο η ιδέα να ιδρώνεις και το make up σου να τρέχεις σε αποτρέπει από το μακιγιάζ τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το καλοκαίρι είναι προτιμότερο να είσαι φυσική και μπορούμε να στο αποδείξουμε!

Αποκτάς αυτό το υπέροχο φυσικό μαύρισμα (το οποίο σου καλύπτει και όλες τις ατέλειες) και χρησιμοποιείς το make up σου καταλήγοντας να δείχνεις σαν ένα μικρό φαντασματάκι….

Forgot I spent some time in the sun yesterday so my foundation is too light and I look like a ghost pic.twitter.com/P0hsQBy3Bt

— eto fan account (@lightofohara) June 29, 2017