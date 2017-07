Ξεπερνά τα όρια η Τουρκία | Δεσμεύει για έρευνες μέρος της Κυπριακής ΑΟΖ

LIKE US ON FACEBOOK

Ξεπερνά τα όρια η Τουρκία, προχωρώντας σε σπασμωδικές κινήσεις λόγω του έντονου εκνευρισμού για τη γεώτρηση στην Κυπριακή ΑΟΖ. Η γειτονική χώρα εξέδωσε το απόγευμα της Δευτέρας NAVTEX (οδηγία προς ναυτιλομένους), με την οποία δεσμεύει μέρος της Κυπριακής ΑΟΖ για έρευνες.

Συγκεκριμένα, η Τουρκία δεσμεύει για σεισμογραφικές έρευνες μέρος των θαλάσσιων τεμαχίων 4,5,6 και 7 της Κυπριακής ΑΟΖ.

Αξιοσημείωτη είναι και η μεγάλη χρονική περίοδος κατά την οποία θα γίνουν οι έρευνες, καθώς θα διαρκέσουν περίπου μέχρι το τέλος του 2017 (16 Δεκεμβρίου).

Η Κυπριακή πλευρά δεν έχει αντιδράσει, ούτε σχολιάσει το γεγονός, καθώς δεν επιθυμεί νέο γύρο εντάσεων και δεν θέλει ν’ ακολουθήσει το «παιχνίδι» που έχει ξεκινήσει η Άγκυρα.

Σημειώνεται ότι τα θαλάσσια οικόπεδα που έχουν δεσμευθεί για τις έρευνες και το οικόπεδο 11 που γίνεται η γεώτρηση της Total είναι αρκετά ναυτικά μίλια μακριά.

Η Κύπρος αναμένεται να προχωρήσει σε έκδοση αντι – NAVTEX καταγγέλλοντας την Τουρκία.

Το πλοίο Barbaros προς το παρόν πλέει στα τεμάχια 6 και 7 και δεν προσεγγίζει ούτε τα χωρικά ύδατα της Κύπρου, ούτε το τεμάχιο 11 όπου γίνεται η γεώτρηση.

Η NAVTEX:

«TURNHOS N/W: 711/17

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V BRAVO SUPPORTER AND APOLLO MOON BETWEEN 17 JUL- 16 DEC 17 IN AREA BOUNDED BY;

A. 34 32.03 N – 032 16.28 E

B. 34 42.51 N – 032 07.82 E

C. 34 42.59 N – 031 22.35 E

D. 33 57.03 N – 031 22.50 E

E. 33 51.32 N – 031 46.42 E

F. 33 47.16 N – 032 16.29 E

3 NM BERTH REQUESTED».