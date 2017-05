Ελληνίδα η πιο μικρή αγνοούμενη | Ξεκίνησε η αναγνώριση των θυμάτων | Κραυγή αγωνίας για τους αγνοούμενους

Ξεκίνησε η αναγνώριση των θυμάτων με τις βρετανικές Αρχές να έχουν επιβεβαιώσει την ταυτότητα του πρώτου θύματος της επίθεσης στο Manchester. Κραυγή αγωνίας για τους αγνοούμενους.

H 16χρονη Georgina Callander, την οποία τα βρετανικά Μέσα αποκαλούν «superfan» της Ariana Grande είναι το πρώτο θύμα της αιματηρής επίθεσης στο Manchester Arena που ταυτοποιήθηκε από τις Βρετανικές Αρχές.

H 16χρονη είχε παρακολουθήσει και στο παρελθόν συναυλίες της Grande, μάλιστα είχε φωτογραφηθεί και μαζί της.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν στραφεί στα social media για να αναζητήσουν βοήθεια για τα αγαπημένα τους πρόσωπα τα οποία αγνοούνται μετά το χάος που επικράτησε έπειτα από την επίθεση στο Manchester Arena.

Ένα 8χρονο κορίτσι με ελληνικό όνομα ανάμεσα στους αγνοούμενους

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της Real στο Λονδίνο η 8χρονη Σάφι Ρόουζ Ρούσος (Saffie Rose Roussos) βρισκόταν στο χώρο που πραγματοποιούσε συναυλία η Ariana Grande, ωστόσο μετά την επίθεση του βομβιστή χάθηκαν τα ίχνη της.

«Η φίλη της αδερφής μου και οι κόρες της ήταν στην συναυλία. Η Σάφι, οκτώ χρονών, αγνοείται ακόμα. Η μαμά της Λίζα και η αδερφή της Ας βρίσκονται στο νοσοκομείο, αλλά δεν απειλείται η ζωή τους» γράφει μια γυναίκα, εκλιπαρώντας όποιους μπορούν να βοηθήσουν.

Please…please reetweet. Looking for my daughter and her friend . Laura Macintyre and Eilidh Macleod #manchesterattack pic.twitter.com/1N0cikPQEf

— micheal macintyre (@leanish8) May 23, 2017