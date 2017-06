Αφέθηκαν ελεύθεροι οι όμηροι στο Newcastle- Συνελήφθη ο δράστης

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι όμηροι στο Newcastle και συνελήφθη ο δράστης, μετά τις άμεσες διαπραγματεύσεις με την αστυνομία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας της Northumbria, σήμερα στις 8 το πρωί σε ένα κέντρο ευρέσεως εργασίας στο Newcastle της Βρετανίας, βρέθηκε άντρας οπλισμένος με μαχαίρι να κρατάει ομήρους τους εργαζομένους.

Σε εξέλιξη είναι οι διαπραγματεύσεις με τους αστυνομικούς, ενώ οι γύρω δρόμοι έχουν κλείσει καθώς και η στάση μετρό Byker.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, καθώς ο άντρας ήταν γνωστός στο γραφείο.

Τοπικός δημοσιογράφος του Newcastle, tweetαρε από το σημείο της δράσης.

Police say a man has a knife in the job centre and has taken staff hostage. Just seen police bring dogs out pic.twitter.com/1tdjuGfqYU

— Simon Meechan (@SimonMeechan_90) June 9, 2017