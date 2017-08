Βενεζουέλα: Βίντεο δείχνει ενστόλους που επιχείρησαν εξέγερση στη Βαλένσια

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε τη Κυριακή το πρωί (τοπική ώρα) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Βενεζουέλα απεικονίζεται μία ομάδα αντρών με στρατιωτικές στολές που αυτοαποκαλούνται «Η 41η Ταξιαρχία», οι οποίοι δηλώνουν την οργάνωση εξέγερσης στην πόλη Βαλένσια, με σκοπό να αποκατασταθεί η Δημοκρατία στην χώρα.

«Τρομοκρατική επίθεση» ανέφερε, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ντιοσντάντο Καμπέλο, ενώ μία μάρτυρας στην Βαλένσια, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου δύο ωρών από το Καράκας, δήλωσε ότι άκουγε πυροβολισμούς στην διάρκεια της νύχτας.

Η κατάσταση στην Βαλένσια έχει τεθεί υπό έλεγχο, ανέφερε αργότερα ο Καμπέλο.

«Δεν πρόκειται για πραξικόπημα, αλλά για στρατιωτική και πολιτική δράση για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης», δήλωσε ο ηγέτης της «41ης Ταξιαρχίας», Χουάν Καγκουαριπάνο.

#Venezuela: a army unit from #Valencia (#Carabobo) has announced its defection from the regime. Stating its now in rebellion against #Maduro pic.twitter.com/PviOhpX7vN

— Thomas van Linge (@arabthomness) August 6, 2017