Βαν παρέσυρε πεζούς κοντά σε τζαμί στο Λονδίνο | Ένας νεκρός

Ένα βαν παρέσυρε πεζούς κοντά σε τζαμί στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στην περιοχή του πάρκου Φίνσμπερι, στο βόρειο Λονδίνο. Ένα άτομο έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με τη βρετανική Αστυνομία. Συνελήφθη ο δράστης. Πιθανώς πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, σύμφωνα με την Theresa May.

Δέκα άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τραύματα, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων στο Λονδίνο.

Πιο συγκεκριμένα, η Αστυνομία δήλωσε πως δέχθηκε στις 00:20 τοπική ώρα κλήση για σύγκρουση στην οδό Seven Sisters, κοντά στο πάρκο Φίνσμπερι.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη του 48χρονου οδηγού του βαν, ο οποίος ακινητοποιήθηκε απ’ το πλήθος. Ο δράστης πρόκειται να εξεταστεί από ψυχιάτρους για ν’ αξιολογηθεί η ψυχική του υγεία.

Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ η Theresa May ανακοίνωσε πως το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως «πιθανή τρομοκρατική επίθεση».

Παράλληλα, η Βρετανίδα Πρωθυπουργός ενημέρωσε πως θα γίνει το πρωί της Δευτέρας έκτακτο κυβερνητικό συμβούλιο.

Πάντως, το Μουσουλμανικό Συμβούλιο Βρετανίας κάνει λόγο για μια σκόπιμη ενέργεια και καλεί τις αρχές ν’ αυξήσουν τα μέτρα ασφάλειας έξω από τα τεμένη στην Βρετανία.

«Το περιστατικό αποτελεί μια ένδειξη ισλαμοφοβίας», τόνισε το Μουσουλμανικό Συμβούλιο Βρετανίας.

