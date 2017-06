Τριπλός τρόμος στην «καρδιά» του Λονδίνου | Photos- LIVE εικόνα

Διπλή επίθεση σημειώθηκε στο κέντρο του Λονδίνου αργά το βράδυ του Σαββάτου. Βαν έπεσε πάνω σε πλήθος στο London Bridge, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον έναν νεκρό, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ένας άνδρας με μαχαίρι φέρεται να επιτέθηκε σε πλήθος στο Borough Market κι ένα νέο συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή Vauxhall.

Σλύμφωνα με τη δημοσιογράφο του BBC, Holly Jones, ένας άνδρας χωρίς μπλούζα βρίσκεται υπό κράτηση με χειροπέδες.

Δείτε LIVE εικόνα απ’ το σημείο:

Η αντίδραση της Αστυνομίας ήταν άμεση, με πάνω από 15 περιπολικά να έχουν καταφθάσει στο σημείο και να έχουν αποκλείσει την περιοχή, όπου το βαν παρέσυρε τουλάχιστον 20 άτομα, τραυματίζοντας 6 εξ’ αυτών.

Η πρώτη αντίδραση των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, είναι ότι αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια.

Images from the scene as police, emergency crews respond to an "incident" on London Bridge https://t.co/hHWRZBiRPx https://t.co/X091ie3i7A pic.twitter.com/fSowjTQWII — CNN International (@cnni) June 3, 2017

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ένα λευκό βαν, το οποίο είχε κατεύθυνση απ’ το κεντρικό κομμάτι του Λονδίνου προς τη νότια πλευρά του Τάμεση.

Λίγο αργότερα, μια επίθεση από άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι σημειώθηκε στο Borough Market.

Οι βρετανικές Αρχές, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, αναζητούν τουλάχιστον 3 υπόπτους,

H Βρετανίδα Πρωθυπουργός, Theresa May, είναι σε άμεση επικοινωνία με τους αξιωματούχος της Αστυνομίας και ενημερώνεται για τα δύο περιστατικά.

We are dealing with an incident on #LondonBridge, when we have more information we will update this twitter feed. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

Το BBC μεταδίδει πως υπάρχουν τουλάχιστον 5 τραυματίες απ’ το περιστατικό.

Στο σημείο έχουν σπεύσε περιπολικά, ελικόπτερα κι ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, υπήρξε περιστατικό με έναν ένοπλο άνδρα με μαχαίρι κι ανταλλαγή πυρών.

Van drove into people on London Bridge, this is happening now. Really hope all are ok. We are in the middle of it. #londonbridge #london pic.twitter.com/FE0Oxi0YSD — Martin Lucas (@mlucs) June 3, 2017

Photo: AP, Telegraph