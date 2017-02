Οι Twitterάδες τρολάρουν τον Trump για την «επίθεση» στη Σουηδία (Photos-Video)

LIKE US ON FACEBOOK

Χαμό έχει στο Twitter η νέα γκάφα του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump. Τι συνέβη; Ο Trump ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, καθώς αναφέρθηκε σε μία υποτιθέμενη τρομοκρατική επίθεση από πρόσφυγες στη Σουηδία η οποία δεν έγινε ποτέ.

Μιλώντας στη Φλόριντα ο Trump ισχυρίστηκε, πως είναι επικίνδυνο για τις ΗΠΑ να υποδέχονται πρόσφυγες και τόνισε χαρακτηριστικά «το αποδεικνύει η Σουηδία, μια χώρα ιδιαίτερα φιλόξενη, που υπέστη μόλις μια επίθεση. Κοιτάξτε τι συμβαίνει στη Γερμανία, κοιτάξτε τι συνέβη χθες βράδυ στη Σουηδία. Η Σουηδία, ποιος θα το πίστευε; Η Σουηδία. Δέχθηκαν πολλούς πρόσφυγες, και τώρα έχουν προβλήματα όπως δεν το φανταζόντουσαν ποτέ», ενώ στη συνέχεια έκανε ειδική αναφορά στις επιθέσεις, στις Βρυξέλλες, στην Νίκαια και στο Παρίσι.

Οι χρήστες του Twitter μέσα σε λίγα μόνο λεπτά δημιούργησαν τα hastags #lastnightSweden (χθες βράδυ στη Σουηδία) και #SwedenIncident (συμβάν στη Σουηδία) και τον τρολάραν όσο δεν πάει.

Ένα από τα tweets τα οποία ξεχώρισαν ήταν αυτό του Πρωθυπουργού της Σουηδίας, Carl Bildt, ο οποίος έγραψε: «Η Σουηδία; Μια επίθεση; Τι κάπνισε;».

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj — Carl Bildt (@carlbildt) February 19, 2017

Δείτε και άλλα επικά σχόλια για την γκάφα του Trump:

live to Interpol ,where we have breaking footage of the terrorist responsible for #LastNightInSweden

Just chilling. pic.twitter.com/1YrNpR5h9q — Derek J Collins 高德偉 (@dcollinshk) February 19, 2017

My thoughts go out to all of my Swedish friends #LastNightInSweden pic.twitter.com/QnSlzVFSg4 — Adrian Lazell (@adrianlazell) February 19, 2017

BREAKING NEWS. Swedish police have released picture of the man sought for the terror attack #lastnightinsweden #swedenincident #TrumpRally pic.twitter.com/MHYSkddnU7 — Neil Macdougall (@DougallChops) February 19, 2017

First there was #BowlingGreenMasacre then there was #lastnightinsweden. How many more imaginary attacks before someone gets hurt? pic.twitter.com/TXwC9T3Tod — Anon (@Lost_Droids) February 19, 2017

#LastNightinSweden Mehr denn je ist Sicherheit jetzt das Gebot der Stunde pic.twitter.com/HJdLeMhot5 — Herrschaft Kleinitz (@m_radzivil) February 19, 2017