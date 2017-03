Οι Twitterάδες τρολάρουν την May για το βγαλμένο από cartoon γέλιο της| Photos

LIKE US ON FACEBOOK

Το γέλιο της Πρωθυπουργού της Βρετανίας έχει γίνει πρώτο θέμα στα διεθνή Μέσα και έχει προκαλέσει φρενίτιδα στο Twitter. Τα σχόλια έχουν πάρει τη μορφή καταιγίδας και οι Twitterάδες την τρολάρουν χωρίς να δείχνουν έλεος.

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός, χωρίς να το καταλάβει, το πρωί της Τετάρτης καταγράφηκε από τις κάμερες να γελάει ειρωνικά απαντώντας μ΄αυτό τον τρόπο στο σχόλιο του επικεφαλής των Εργατικών για ύπαρξη μυστικής συμφωνία της κυβέρνησης με τις Αρχές της κομητείας του Σάρεϊ, σχετικά με μια επικείμενη αύξηση των δημοτικών τελών.

Το επικό της γέλιο φυσικά δεν μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από τους χρήστες του Twitter, οι οποίοι την παρομοίασαν με cartoon και με άλλα πολλά, καθώς κορόιδευαν το έντονο ταρακούνημα της.

Δείτε τα Tweets αλλά πρώτα πάρτε βαθιά ανάσα γιατί θα την χρειαστείτε:

Dodgy deals with county councils is a laughing matter to Theresa May #pmqs #Budget2017 pic.twitter.com/V8pqyqK4Hs — I was a JSA claimant (@imajsaclaimant) March 8, 2017

For anyone who missed Theresa May ‘laughing’ at #pmqs today… pic.twitter.com/Bz6hatBFhU — Tartantrums (@Tartantrums) March 8, 2017

This isn’t Theresa May laughing. It’s her soul trying to escape her body #Budget2017 pic.twitter.com/b9Xq4igW6F — Mallow News (@MallowNews) March 8, 2017