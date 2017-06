Το twitter «γλεντάει» το αποτέλεσμα των βρετανικών εκλογών και την May (Photo)

LIKE US ON FACEBOOK

Τι και αν στη Βρετανία επικρατεί το χάος μετά από το εκλογικό αποτέλεσμα, τι και αν δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει την επόμενη μέρα…Αυτό που έχει σημασία είναι πως δεν χάνουν το humor τους.

Όλοι έσπευσαν να σχολιάσουν τις βρετανικές εκλογές και το αποτέλεσμα, ο καθένας με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο.

Αυτά είναι μερικά από τα πιο διασκεδαστικά tweets!

.@theresa_may Hey girl, are you British Rail? Cos you're getting publicly owned. — Ben Davis 🦀 (@bendavis_86) June 8, 2017

«Hey κορίτσι, είσαι σιδηρόδρομος της Βρετανίας; Γιατί γίνεσαι κοινόχρηστη».

«Νέο ρεκόρ για το Buckthead! Κάτι για να γιορτάσουμε, ε; »

Summary of the election result and what it means for the country.#Election2017 pic.twitter.com/GWheCGcleE — David Schneider (@davidschneider) June 9, 2017

A quick look at the electoral map right now #GE2017 pic.twitter.com/vRcETACw2w — TechnicallyRon (@TechnicallyRon) June 9, 2017

«Μια γρήγορη ματιά στον εκλογικό χάρτη»

People are going to wake up, open their curtain, and see this #BBCElection pic.twitter.com/CisM1h0oRt — Oli Gill (@oli_g89) June 9, 2017

«Οι άνθρωποι θα ξυπνάνε, θα ανοίγουν τις κουρτίνες τους και θα βλέπουν αυτό»