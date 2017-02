Trump- Trudeau σε κατ’ ιδίαν συνάντηση στον Λευκό Οίκο (Video)

Στον Λευκό Οίκο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Justin Trudeau, όπου έχει τετ-α-τετ με τον Donald Trump.

Η συνάντηση των δύο ηγετών γίνεται σε μια κρίσιμη περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες μετά την απόφαση του Trump να επαναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της βόρειας Αμερικής (NAFTA).

Παράλληλα, Trudeau και Trump διαφωνούν πλήρως και στο ζήτημα της μετανάστευσης, με τον Καναδό Πρωθυπουργό να έχει ανοίξει την αγκαλιά του σε πρόσφυγες, την ίδια στιγμή κατά την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος επιχειρεί να κλείσει τα σύνορα των ΗΠΑ σε πολίτες από μουσουλμανικές χώρες.

Today I will meet with Canadian PM Trudeau and a group of leading business women to discuss women in the workforce. https://t.co/bFAHPRXHdP

Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, ήταν ευδιάθετοι και χαμογελαστοί μπροστά στις κάμερες, πριν αποσυρθούν για την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους.

The liberal elite's comeback begins with Trudeau resisting Trump's pumping alpha handshake pic.twitter.com/oOupgHb3m4

No long handshake, but here are Trump & Trudeau in the Oval.

Trump: "I think they (the press) want a handshake" pic.twitter.com/yogZaymkME

