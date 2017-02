Trump: Αν συμβεί οτιδήποτε στις ΗΠΑ, την ευθύνη έχει ο δικαστής και η Δικαιοσύνη

Επίθεση εναντίον του δικαστή, ο οποίος έκρινε το διάταγμα για τη μετανάστευση ως αντισυνταγματικό και το ακύρωσε προσωρινά, εξαπέλυσε ο Donald Trump μέσω Twitter.

Στην πρώτη του ανάρτηση, ο Trump έγραψε ότι απλώς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ένας δικαστής «θα έθετε τη χώρα μας σε τέτοιο κίνδυνο. Εάν συμβεί οτιδήποτε, ρίξτε τις ευθύνες σε αυτόν και στο δικαστικό σύστημα. Άνθρωποι έρχονται μαζικά. Κακό!».

Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad!

