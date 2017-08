Trump: Οι σχέσεις μας με τη Ρωσία βρίσκονται σε επικίνδυνα πολύ χαμηλό επίπεδο

«Πολύ επικίνδυνη» χαρακτήρισε ο Donald Trump την κατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία, επιρρίπτοντας ευθύνες στο Κογκρέσο, το οποίο ενίσχυσε τις οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Μόσχας.

Τις σχέσεις με τη Ρωσία και το ειρωνικό σχόλιο για το Κογκρέσο έκανε μέσω Twitter o Αμερικανός Πρόεδρος:

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2017