Trump: Λύση ακόμη και με ένα κράτος, χωρίς δημιουργία ανεξάρτητης Παλαιστίνης

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν από κοινού στον Λευκό Οίκο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu, με φόντο το ζήτημα της Παλαιστίνης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ.

Ο D. Trump χαρακτήρισε «πολύ άδικη» την μεταχείριση των Ηνωμένων Εθνών προς το Ισραήλ. Παράλληλα απηύθυνε κάλεσμα προς τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, «να αναστείλει, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα, τον νέο εποικισμό παλαιστινιακών εδαφών».

Ξεκαθάρισε, ακόμα, ότι δεν δεσμεύεται από τη λύση των δύο κρατών στην Παλαιστίνη, αλλά θα μείνει ικανοποιημένος από τη λύση, η οποία θα αφήνει ευχαριστημένες και τις δύο πλευρές, τόσο τους Ισραηλινούς, όσο και Παλαιστίνιους, ανεξάρτητα από το εάν αυτή θα περιλαμβάνει ένα ή δύο κράτη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε θετικός στην εξέταση μεταφοράς της αμερικανικής πρεσβείας στο Ισραήλ από το Tel Aviv στην Ιερουσαλήμ.

Από την πλευρά του, ο Benjamin Netanyahu τόνισε ότι προϋπόθεση για την επίλυση του παλαιστινιακού είναι η αποδοχή από τους Παλαιστίνιους της ύπαρξης του Ισραήλ ως εβραϊκού κράτους.

«Τι εννοεί ο Mahmoud Abbas όταν μιλά για δύο κράτη; Θα έχουμε δίπλα μας π.χ. μια Κόστα Ρίκα ή ένα νέο Ιράν, ένα ριζοσπαστικό ισλαμιστικό κράτος που θα μάχεται για την καταστροφή του Ισραήλ;», διερωτήθηκε ο Ισραηλινός ηγέτης.

