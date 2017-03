Trump για Sessions: Έντιμος αλλά θα μπορούσε να είναι πιο σαφής για τη Ρωσία

Υπεραμύνθηκε, ενώ παράλληλα παραδέχθηκε την ασάφεια του υπουργού Δικαιοσύνης, Jeff Sessions, o Donald Trump, σχολιάζοντας το δημοσίευμα το οποίο αναφέρει ότι ο κ. Sessions απέκρυψε συνομιλίες που είχε το 2016 με τον Ρώσο πρέσβη.

Ειδικότερα, σε μια σειρά από αναρτήσεις στο Twitter του ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε τον Υπουργό λέγοντας πως είναι ένας έντιμος άνδρας και δεν είπε τίποτα λάθος, ωστόσο, παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να είναι σαφής αναφορικά με τις επαφές του με τη Ρωσία.

Ο D. Trump έγραψε στις αναρτήσεις του:

O Jeff Sessions είναι ένας έντιμος άνδρας, δεν είπε τίποτα λαθεμένο. Θα μπορούσε να διατυπώσει την απάντησή του με περισσότερη ακρίβεια, αλλά σαφώς δεν είχε πρόθεση να παραπλανήσει τη Γερουσία. Οι Δημοκρατικοί υπερβάλλουν. Ο σάλος που έχει ξεσπάσει για το ζήτημα αποτελεί ένα «κυνήγι μαγισσών»

Jeff Sessions is an honest man. He did not say anything wrong. He could have stated his response more accurately, but it was clearly not…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2017

…intentional. This whole narrative is a way of saving face for Democrats losing an election that everyone thought they were supposed….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2017

…to win. The Democrats are overplaying their hand. They lost the election, and now they have lost their grip on reality. The real story… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2017

…is all of the illegal leaks of classified and other information. It is a total "witch hunt!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2017

Θυμίζουμε ότι το δημοσίευμα το οποίο προκάλεσε σάλο ανέφερε πως ο υπουργός Δικαιοσύνης απέκρυψε δύο συνομιλίες του με τον Ρώσο Πρέσβη στις ΗΠΑ το 2016, όσο ακόμα ήταν Γερουσιαστής.

O Yπουργός δήλωσε απ’ την πλευρά του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου:

Αποφάσισα να αυτοεξαιρεθώ από οποιεσδήποτε εν εξελίξει ή μελλοντικές έρευνες που αφορούν την προεκλογική εκστρατεία του προέδρου των ΗΠΑ

