Trump: Χρειαζόμαστε σκληρότερη ταξιδιωτική απαγόρευση για πολίτες μουσουλμάνους(Pics)

Ο αμερικανός πρόεδρος Donald Trump εξέφρασε την άποψη πως χρειάζονται αυστηρότερα μέτρα και πιο συγκεκριμένα σκληρότερη ταξιδιωτική απαγόρευση για τους πολίτες κάποιων μουσουλμανικών χωρών.

Με ανάρτησή του στο twitter πριν από λίγη ώρα, ο Trump, κατέκρινε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να υποβάλλει την «ηπιότερη» όπως τη χαρακτήρισε, εκδοχή της ταξιδιωτικής απαγόρευσης.

Πιο συγκεκριμένα ο Donald Trump έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter, πως «Το υπουργείο Δικαιοσύνης θα έπρεπε να έχει επιμείνει με την αρχική ταξιδιωτική απαγόρευση και όχι την ηπιότερη, πολιτικά ορθή, εκδοχή που υπέβαλαν στο Ανώτατο Δικαστήριο»

The Justice Dept. should have stayed with the original Travel Ban, not the watered down, politically correct version they submitted to S.C. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

Λίγη ώρα αργότερα επανήλθε με νέο tweet λέγοντας πως «το υπ. Δικαιοσύνης θα πρέπει να ζητήσει να επισπευστεί η εξέταση του ηπιότερης ταξιδιωτικής απαγόρευσης από το Ανώτατο Δικαστήριο και να ψάξει για μια πιο σκληρή εκδοχή».

The Justice Dept. should ask for an expedited hearing of the watered down Travel Ban before the Supreme Court – & seek much tougher version! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

Κλείνοντας ο αμερικανός πρόεδρος, σε νέα ανάρτησή του επιτέθηκε εναντίον των δικαστηρίων της χώρας κατηγορώντας πως είναι αργά και πολιτικά δηλώνοντας παράλληλα πως χρειάζονται δραστικότερα μέτρα για να παραμείνει η χώρα του ασφαλής.