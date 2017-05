Τουλάχιστον 27 άτομα έχασαν τη ζωή τους από επίθεση σε παγωτατζίδικο (Προσοχή σκληρές εικονες Video)

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν σε δύο βομβιστικές επιθέσεις στη Βαγδάτη την Τρίτη, σύμφωνα με αξιωματικούς ασφαλείας και ιατρικών οργάνων.

Στην πρώτη επίθεση, ένας βομβιστής αυτοκτονίας χτύπησε κοντά σ’ ένα παγωτατζίδικο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στη δεύτερη επίθεση, ένα παγιδευμένο όχημα εξερράγη κοντά σε μια από τις κύριες γέφυρες της πρωτεύουσας το πρωί της Τρίτης, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι τα εκρηκτικά στο παρκαρισμένο αυτοκίνητο πυροδοτήθηκαν με απομακρυσμένο έλεγχο.



«Ο απολογισμός ανέρχεται σε 16 νεκρούς και 75 τραυματίες, εκ των οποίων γυναίκες και παιδιά», δήλωσε επίσημη πηγή για την πρώτη επίθεση ενώ λίγες ώρες αργότερα, από τηνέκρηξη του παγιδευμένου οχήματος «έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη του παγιδευμένου οχήματος που είχε στόχο αμάχους», διευκρίνισε αξιωματικός της αστυνομίας.

Raw video showing moment of blast that targeted a busy #baghdad district tonight near an ice cream shop in #Karada #Iraq pic.twitter.com/xGS2YZTbTl

— Ali Al Shouk (@alialshouk) May 29, 2017