Τουλάχιστον 1 νεκρός και 6 τραυματίες από πυροβολισμούς στη Γαλλία

Τουλάχιστον ένας νεκρός και έξι τραυματίες από πυροβολισμούς στη γαλλική πόλη Toulouse.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην πλατεία Abbal στην Toulouse στις 9.00 μμ τοπική ώρα, όταν αρκετοί μοτοσυκλετιστές άνοιξαν πυρά σε πλήθος, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Κανένα ενδεχόμενο δεν έχει αποκλειστεί, αλλά σε αυτό το στάδιο δεν μοιάζει να πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια», αναφέρουν πηγές προσκείμενες στη νομαρχία.

Το νεκρό θύμα ήταν γνωστό στις αρχές και ήταν ύποπτος και σε μια άλλη υπόθεση δολοφονίας το περασμένο έτος.

🇬🇧2 individuals on motorbikes have opened fire on the pedestrians in the #Reynerie district #Toulouse #France 1 dead and at least 6 wounded. pic.twitter.com/j0Mefgx0DA

— Julián Mateos. 🛰 (@MarquesdCaceres) July 3, 2017