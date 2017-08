Του είπε ότι θα πάει διακοπές μόνη της και αυτός έφτιαξε μια λίστα με κανόνες!

Τα νεαρά ζευγάρια πολύ τα χαιρόμαστε. Υπάρχει μια αφέλεια, μια αθωότητα. Είναι απρόβλεπτα και θορυβώδη.

Ένα από αυτά είναι και ο Josh Utting με τη Lucy Talton.

Όταν λοιπόν η Lucy θα πήγαινε διακοπές μόνης της το αγόρι της της έγραψε μια λίστα κανόνων που έπρεπε να ακολουθήσει αυστηρά.

Josh utting is an absolute PSYCHO, imagine writing a list of rules for lucy and he's not even with her "no eye contact" LMAO pic.twitter.com/A24mSRlvbF

— Ashleigh (@Ashgreenwayx) July 24, 2017