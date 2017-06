Τον Isis βλέπει η βρετανική κυβέρνηση πίσω από την αιματηρή επίθεση (photos -videos)

H Bρετανή υπουργός Εσωτερικών βλέπει τον ISIS πίσω από την επίθεση καθώς όπως αναφέρει η ίδια, οι επιτιθέμενοι που σκότωσαν επτά άτομα και τραυμάτισαν 48 στο κεντρικό Λονδίνο το Σάββατο ήταν πιθανώς «ριζοσπαστικοί ισλαμιστές τρομοκράτες».

Από την επίθεση 7 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 48 τραυματίστηκαν, με έναν από αυτούς να νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα.

H Bρετανή υπουργός Εσωτερικών Rudd, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ITV δήλωσε πως έχουνε την πεποίθηση ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονται «ριζοσπαστικοί ισλαμιστές τρομοκράτες»:

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, είμαστε σίγουροι για το γεγονός ότι ήταν ριζοσπαστικοί ισλαμιστές τρομοκράτες, απ’ αυτό εμπνέονταν, και πρέπει να μάθουμε περισσότερα για το πού προήλθε η ριζοσπαστικοποίηση

Η Rudd αρνήθηκε να σχολιάσει εάν οι δράστες της επίθεσης ήταν γνωστοί στις αρχές πριν από το Σάββατο.

«Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ώστε να μάθουμε περισσότερα για το ποιοι είναι αυτοί οι τρεις» είπε χαρακτηριστικά η ίδια.

Η Rudd επισήμανε επίσης ότι δεν φάνηκε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ των εισβολέων του Λονδίνου και την βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Manchester στις 22 Μαΐου από την οποία 22 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.

«Πιστεύουμε πως δεν είναι πιθανό. Φαίνεται ότι δεν υπήρχε, αλλά δεν μπορούμε προς το παρόν να το αποκλείσουμε» τόνισε η ίδια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κ. Rudd δήλωσε ότι το επίπεδο απειλής της τρομοκρατίας στη Βρετανία, το οποίο σήμερα βρίσκεται σε «σοβαρή κατάσταση», δεν έχει αυξηθεί στο «υψηλότερο επίπεδο κρίσης», επειδή οι αρχές πίστευαν ότι είχαν συλλάβει όλους τους κύριους δράστες.

Tο φως της δημοσιότητας είδαν οι πρώτες φωτογραφίες των δραστών της τρομοκρατικής επίθεσης σήμερα Κυριακή, όπου οι εικόνες είναι αρκετά σκληρές καθώς οι δύο εκ των τριών δραστών της επίθεσης κείτονται νεκροί στο δρόμο μετά την επιχείρηση της αστυνομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας πολλοί διακινδύνευσαν την ασφάλειά τους για να βοηθήσουν άλλους.

Την επίθεση καταδίκασαν η ελληνική πολιτική σκηνή καθώς και η διεθνής κοινότητα, με την πρωθυπουργό της Βρετανίας, Theresa May να κάνει λόγο για φρικτά περιστατικά. Σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα της επίθεσης, αναστέλλονται οι προεκλογικές εκστρατείες όλων των κομμάτων στη χώρα.

H ίδια σε δήλωση που έκανε μπροστά στην πρωθυπουργική κατοικία ανέφερε ότι:

Σε ένδειξη σεβασμού, τα δύο πολιτικά κόμματα αναστείλαμε για σήμερα την προεκλογική εκστρατεία μας, όμως δεν μπορεί να επιτραπεί στη βία να διαταράξει τη δημοκρατική διαδικασία, έτσι η προεκλογική εκστρατεία θα επαναληφθεί πλήρως αύριο και οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν όπως είναι προγραμματισμένο την Πέμπτη

British Prime Minister Theresa May describes ideology behind London attack as "a perversion of Islam, and a perversion of the truth" pic.twitter.com/PnJGT4mHbP

— CNN International (@cnni) June 4, 2017