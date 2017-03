Το DiEM25 του Γιάνη Βαρουφάκη είναι πια γεγονός (photos-video)

Το νέο του κόμμα, DiEM25, προλόγισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Τρίτης στην Bolksbühne του Βερολίνου ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης.

Όπως τόνισε ο επικεφαλής του DiEM25, κ. Βαρουφάκης: «Στο ευρωπαϊκό κίνημα πολιτών, μέσω της πλατφόρμας εγγραφών έχουν προσχωρήσει μέχρι στιγμής 2.000 άτομα, μεταξύ των οποίων βρίσκονται ο μουσικός Brian Eno και πολλοί Ευρωπαίοι οικονομολόγοι».

First @DiEM_25 session is under way. Its theme? Our Europe’s multiple crises. #DiEM25 pic.twitter.com/imQPqtmq4Z

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) February 9, 2016