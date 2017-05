Ταλαιπωρία τέλος για τους επιβάτες της British Airways

Τελειώνει η ταλαιπωρία για τους επιβάτες της British Airways καθώς η εταιρεία επιστρέφει στην ομαλότητα το πρόγραμμα πτήσεών της.

Η ταλαιπωρία ξεκίνησε όταν κατέρρευσε το ηλεκτρονικό σύστημα της British Airways στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου. Έτσι, 75.000 επιβάτες δεν κατάφεραν να μεταβούν στον προορισμό τους το περασμένο τριήμερο.

Το αεροδρόμιο Heathrow ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι συνεργάζεται με την αεροπορική εταιρεία προκειμένου οι επιβάτες να λάβουν τις αποσκευές τους όσο το δυνατό πιο σύντομα.

UPDATE | Following a worldwide IT systems failure, @British_Airways now expect to run a full flight schedule at Heathrow on Tues 30 May. 1/2

We're working with @British_Airways to get delayed bags to passengers as soon as possible. Visit https://t.co/8m4SXjzH65 for more info 2/2

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) May 29, 2017