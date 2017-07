Τα Teletubbies πολλαπλαστιάστηκαν.. και έκαναν τα Tiddlytubbies!

LIKE US ON FACEBOOK

Ο κόσμος του Twitter ταρακουνήθηκε όταν κάποιος ανακάλυψε ότι υπάρχουν τα BABY TELETUBBIES. Αυτό σημαίνει ότι τα αγαπημένα μας Teletubbies είχαν παιδιά και ήμασταν σε άγνοια τόσο καιρό;

OKAY STOP EVERYTHING THE TELETUBBIES OFFICIALLY JUST HAD KIDS I AM NOT PREPARED FOR THIS INFORMATION pic.twitter.com/09CXX2HFbm — bianca del rio (@lyenkrenz) July 23, 2017

Στο σχόλιο γράφει: «Εντάξει, σταματήστε ότι κάνετε. Ο κόσμος των Teletubbies έχει παιδιά, δεν είμαι έτοιμη για αυτή την πληροφορία».

Η 19χρονη Lyen Krenz Yap, που κατάγεται από τις Φιλιππίνες, ήταν ο πρώτος που ανέβασε στο Twitter σχετικά με αυτό. Από μικρή θαύμαζε τα Teletubbies. Έπαθε σοκ, λοιπόν, όταν έμαθε πως έχουν και παιδιά. Ανέβασε αυτή την πληροφορία μαζί με τη δημοσίευση του Facebook καθώς ήθελε να σοκάρει τους φίλους της.

Μέχρι στιγμής έχει αναδημοσιευτεί περισσότερες από 24.000 φορές και έχουν γίνει και άλλα tweets πάνω στο θέμα. Τα μωράκια αυτά ονομάζονται Tiddlytubbies.

Ο κόσμος του Twitter έδειξε μεγάλη ανταπόκριση.

The teletubbies world is completely void and free of parental figures. Everything is supplied by the Sun. pic.twitter.com/gpUUi5NEJh — Diego (@CapitalBias) July 24, 2017

OH SHIT HOW OLD AM I?! WHEN DID THIS HAPPEN?! IS THE BABY BOY SUN STILL SMOL?! — Jamie Naguiat! (@JFBNwithlove) July 23, 2017

I wasn't ready — Aurora 🌻♥️💀 (@kittykataurora) July 24, 2017