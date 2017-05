T. May: Αυξήθηκε το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής | Φόβοι για νέα επίθεση

Αυξάνεται τελικά το επίπεδο απειλής στη Βρετανία, παρά το ότι νωρίτερα δεν κρίθηκε απαραίτητο. Αργά το βράδυ της Τρίτης, η Βρετανίδα Πρωθυπουργός, Theresa May, ανακοίνωσε πως το επίπεδο απειλής για νέα επίθεση στην χώρα ανέβηκε από «σοβαρό» σε «κρίσιμο» στον απόηχο του χτυπήματος στο Manchester Arena με 22 νεκρούς και 59 τραυματίες.

PM Theresa May: UK terror threat level raised from severe to critical, which means further attack may be imminent https://t.co/I7YngSds2C pic.twitter.com/lcmoVQFUaI

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 23, 2017