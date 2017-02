Συνεχίζει την επίθεση του κατά του Ιράν ο Trump- Άμεση απάντηση από τον ΥΠΕΞ της χώρας

Φωτιά έχει πάρει το πληκτρολόγιο του Donald Trump. Ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ και αυτή τη φορά επιτέθηκε στο Ιράν κατηγορώντας το πως «παίζει με τη φωτιά». Άμεση ήταν η απάντηση του Ιρανού ΥΠΕΞ, ο οποίος επίσης μέσω Twitter, του τόνισε, ότι δεν συγκινείται από απειλές.

Ο Πρόεδρος της Αμερικής, Donald Trump νωρίς την Παρασκευή έστειλε μήνυμα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού του στο Twitter απευθυνόμενος στο Ιράν στο οποίο έγραφε:

Το Ιράν παίζει με τη φωτιά. Δεν εκτιμά πόσο καλός ήταν μαζί του ο πρόεδρος, Obama. Εγώ δεν θα είμαι

Iran is playing with fire – they don’t appreciate how «kind» President Obama was to them. Not me!

Στα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου έσπευσε να απαντήσει ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Mohammad Javad Zarif, δείχνοντας στον Trump, πως δεν τον φοβάται και τονίζοντας:

Το Ιράν δεν συγκινείται από τις απειλές καθώς αντλούμε ασφάλεια από τον λαό μας. Δεν θα προκαλέσουμε ποτέ πόλεμο, αλλά μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στα δικά μας αμυντικά μέσα

Iran unmoved by threats as we derive security from our people. We’ll never initiate war, but we can only rely on our own means of defense. pic.twitter.com/TxlSEL8rjj

— Javad Zarif (@JZarif) February 3, 2017