Συναγερμός στο Αμβούργο | Επίθεση με αέριο σε σταθμό τρένου

Συναγερμός στο Αμβούργο καθώς σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα σημειώθηκε επίθεση με αέριο σε σταθμό τρένου. Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες απ’ την επίθεση.

Η επίθεση έγινε στον σταθμό του τρένου Sternschanze. Δυνάμεις της Αστυνομίας και της Αντιτρομοκρατικής έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ έχουν καταφθάσει κι ασθενοφόρα προκειμένου να μεταφέρουν τους τραυματίες, οι οποίοι εμφάνισαν αναπνευστικά προβλήματα.

Η Πυροσβεστική κατέφθασε επίσης στο σημείο προκειμένου να συνδράμει.

#BREAKING : Here are some photos from the scene of the incident at Hamburg Metro Station. (Photos by UNKNOWN) pic.twitter.com/NBTC7V4E7z

Το αέριο είναι κατά πάσα πιθανότητα δακρυγόνο, το οποίο εκτοξεύτηκε από αυτοκίνητο, το οποίο είχε σταθμεύσει σε καίριο σημείο.

#BREAKING: Most of the victims of the incident at the Hamburg Metro Station is with breathing troubles with the youngest at only 3yrs old. pic.twitter.com/xKmPOzGi4e

— BreakingNewsHQ1 (@BreakingNewsHQ1) March 10, 2017